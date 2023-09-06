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Бразильский легионер «Крыльев Советов» Костанца заявил о желании выступать за сборную России

Для начала игроку нужно получить гражданство РФ.
Бразильский легионер «Крыльев Советов» Костанца заявил о желании выступать за сборную России
06 сентября 2023 16:44
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Бразильский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Но всякое может быть. Хотелось бы мне этого? С возможностью выступать за сборную России? Да. Почему бы и нет?» – приводит слова Костанцы «Матч ТВ».

Костанца перешёл в «Крылья Советов» из молдавского «Шерифа» в январе 2022 года. Всего в составе самарцев он провёл 38 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне 24-летний бразилец отметился двумя голами в девяти встречах. Контракт Костанцы с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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