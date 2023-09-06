Бразильский легионер «Крыльев Советов» Костанца заявил о желании выступать за сборную России

Бразильский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Но всякое может быть. Хотелось бы мне этого? С возможностью выступать за сборную России? Да. Почему бы и нет?» – приводит слова Костанцы «Матч ТВ».

Костанца перешёл в «Крылья Советов» из молдавского «Шерифа» в январе 2022 года. Всего в составе самарцев он провёл 38 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне 24-летний бразилец отметился двумя голами в девяти встречах. Контракт Костанцы с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.