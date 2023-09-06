Александр Самедов - о матче сборных России и Египта: фаворитов нет, но мы сильнее

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок сборной России Александр Самедов рассказал о своих ожиданиях от товарищеских матчей сборной России против олимпийской сборной Египта.

«От предстоящих матчей жду того, что сборная наконец-то собралась, у тренерского штаба будет возможность посмотреть всех игроков в матчах за национальную сборную. Это хорошо. Почему они нам не по силам? Конечно, по силам. Не могу сказать, кто будет фаворитом, так как не знаю достоверно уровень олимпийской сборной Египта, но, учитывая, что ребята более молодые, то, конечно, Россия покажет себя сильнее. На мой взгляд, все 49 человек смогут себя ярко проявить и показать. Задержаться ли они в составе сборной России - зависит прежде всего от них», - сказал Самедов.

Напомним, первый товарищеский матч сборной России и олимпийской сборной Египта состоится 7 сентября в городе Суэц в 19:00 по московскому времени.