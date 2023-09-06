Дмитрий Сенников – о матче со сборной Египта: нужно обыгрывать при любых обстоятельствах 

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников заявил, что нашей национальной команде нужно при любых обстоятельствах обыгрывать олимпийскую сборную Египта.

«Ожидаю, что новички, смогут проявить себя, а от основной команды мы увидим какую-то целостность и рисунок. Я знаю, что сборная Египта - достаточно хорошая команда, думаю, и молодёжь у них перспективная есть. Поэтому будет интересно посмотреть, какая сборная у них готовится к Олимпиаде. Понятно, мы фавориты, но нужно обыгрывать при любых обстоятельствах. Я думаю, ярче всех себя проявят всё равно какие-то более опытные футболисты, которые постоянно играют в РПЛ. Не знаю, тут уже как главный тренер посчитает, кто и где должен играть: кто за основную, кто за вторую сборную России. Я думаю, все, кто выходит, должны себя как-то проявить. Учитывая, что 49 человек, думаю, точно не все смогут задержаться в сборной», – сказал Сенников.

Напомним, первый товарищеский матч сборной России и олимпийской сборной Египта состоится 7 сентября в городе Суэц в 19:00 по московскому времени.

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