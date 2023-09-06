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Гуренко отреагировал на отставку Евсеева с поста главного тренера «Факела»  

Воронежский клуб объявил об увольнении российского специалиста во вторник, 5 сентября. 
06 сентября 2023 18:56
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал отставку Вадима Евсеева с должности главного тренера «Факела».

47-летний специалист покинул воронежскую команду вчера, 5 сентября.

«Жалко, жалко. Вначале всё вообще хорошо получалось. Потом в играх где‑то невезение, где‑то глупые мячи пропускали, не было результатов, поэтому так произошло», — приводит слова Гуренко RT.

Евсеев руководил «Факелом» с 1 мая 2023 года. В настоящий момент «факелоны» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка после семи проведённых матчей.

источник: «RT на русском»
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