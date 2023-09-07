Булыкин — о матче России и Египта: мы должны побеждать, чтобы нас не списали окончательно

Сборная России должна побеждать в матче с Египтом, чтобы наш футбол не списали окончательно, заявил экс-игрок национальной команды Дмитрий Булыкин.

«Я ожидаю хорошего результата, хорошей игры и голов. Всё-таки сборная должна порадовать на международной арене. Мы должны побеждать, чтобы нас не списали окончательно. Как раз такие международные матчи и существуют, чтобы сравнить себя, понимать, на каком мы уровне, куда двигаться дальше и как играть. Ещё неизвестно, какой будет состав, неизвестно, кто будет готов. Нужен результат в такое тяжёлое время для российского футбола.

Конечно, новички смогут задержаться в сборной, потому что это мощный стимул для них, они будут с удвоенной энергией работать в своих командах, чтобы потом опять попадать в сборную. Поэтому вызов новичков — всегда большой плюс для них и для самой сборной, потому что они с горящими глазами пытаются там доказать всё, остаться в составе и играть как можно чаще», — сказал Булыкин.

Напомним, первый товарищеский матч сборной России и олимпийской сборной Египта состоится 7 сентября в городе Суэц в 19:00 по московскому времени.