ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Булыкин — о матче России и Египта: мы должны побеждать, чтобы нас не списали окончательно

Бывший футболист сборной назвал большим плюсом обилие новичков в заявке Карпина. 
07 сентября 2023 10:00
автор: Александр Кожевников

Сборная России должна побеждать в матче с Египтом, чтобы наш футбол не списали окончательно, заявил экс-игрок национальной команды Дмитрий Булыкин.

«Я ожидаю хорошего результата, хорошей игры и голов. Всё-таки сборная должна порадовать на международной арене. Мы должны побеждать, чтобы нас не списали окончательно. Как раз такие международные матчи и существуют, чтобы сравнить себя, понимать, на каком мы уровне, куда двигаться дальше и как играть. Ещё неизвестно, какой будет состав, неизвестно, кто будет готов. Нужен результат в такое тяжёлое время для российского футбола.

Конечно, новички смогут задержаться в сборной, потому что это мощный стимул для них, они будут с удвоенной энергией работать в своих командах, чтобы потом опять попадать в сборную. Поэтому вызов новичков — всегда большой плюс для них и для самой сборной, потому что они с горящими глазами пытаются там доказать всё, остаться в составе и играть как можно чаще», — сказал Булыкин.

Напомним, первый товарищеский матч сборной России и олимпийской сборной Египта состоится 7 сентября в городе Суэц в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Защитник сборной Молдовы трагически погибла, упав со скалы в Исландии
Защитник сборной Молдовы трагически погибла, упав со скалы в Исландии
Трагедия произошла в исландском Вопнафьордуре.
07.09.2023 11:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Российский судья Карасев в ближайшее время может получить назначения на матчи под эгидой УЕФА
Российский судья Карасев в ближайшее время может получить назначения на матчи под эгидой УЕФА
Сбор арбитров прошел с 3 по 6 сентября.
07.09.2023 11:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Алан Дзагоев близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия 1964»
Алан Дзагоев близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия 1964»
Ранее он выступал за ЦСКА и «Рубин».
07.09.2023 11:03
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Бывший тренер «Оренбурга» Ярошик: хотелось по-другому вернуться в Россию
21 августа клуб объявил об уходе специалиста.
07.09.2023 10:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Экс-футболист сборной России Кутепов объяснил переход в клуб из Второй лиги
30-летний футболист перешёл в «Велес».
07.09.2023 10:44
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Вадим Гаранин: я вёл переговоры с «Динамо», но они сделали выбор в пользу Лички
Ранее он работал наставником в «Сочи» и «Енисее».
07.09.2023 10:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Джон Терри близок к назначению на пост главного тренера «Аль-Шабаба»
Ранее он был ассистентом наставника в «Астон Вилле» и «Лестере».
07.09.2023 10:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.