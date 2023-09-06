Генпродюсер «Матч ТВ» опубликовал заявление о показе игр отбора на Евро-2024

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин опубликовал заявление о показе субхолдингом матчей отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 годы.

Ранее в Оkko заявили, что компании «Газпром-Медиа», владеющей каналами семейства «Матч» незаконно перепродали права на трансляции.

«На сегодняшний день телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания.

Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований - этот случай не исключение», - написал Тащин в телеграм-канале.

Первые трансляции «Матч ТВ» отбора на Евро-2024 запланированы на 7 сентября. В программе стоят два матча: Казахстан - Финляндия (16:50 мск) и Франция - Ирландия (21:35).

Генеральный директор Okko Сергей Шишкин не исключает судебный претензий к «Газпром-Медиа».