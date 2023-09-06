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Okko разрешил «Матч ТВ» показывать игры отбора на Евро-2024 и не получил сигнал от «Телеспорта»

Сервис хочет урегулировать ситуацию.
Okko разрешил «Матч ТВ» показывать игры отбора на Евро-2024 и не получил сигнал от «Телеспорта»
06 сентября 2023 22:46
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Пресс-служба Okko заявила, что вынуждена разрешить «Матч ТВ» транслировать игру отбора на чемпионат Европы-2024, чтобы не лишать подписчиков трансляций.

«На данном этапе Okko оставляет поклонникам спорта возможность смотреть квалификационные игры в сервисе на канале «Матч ТВ», он доступен в нашем приложении и на сайте.

Дело в том, что параметры сигнала для организации трансляций мы должны были получить от «Телеспорт Груп». На сентябрьские игры мы, вероятно, не получим нужные параметры по причинам, описанным в посте. К следующим турам отбора мы постараемся урегулировать эту ситуацию», - написала пресс-служба Оkko в комментариях телеграм-канала.

Ранее в Оkko заявили, что компании «Газпром-Медиа», владеющей каналами семейства «Матч» незаконно перепродали права на трансляции.

В «Матч ТВ» уточнили, что стали официальным вещателем турнира, что указано на сайте УЕФА.

Первые трансляции «Матч ТВ» отбора на Евро-2024 запланированы на 7 сентября. В программе стоят два матча: Казахстан - Финляндия (16:50 мск) и Франция - Ирландия (21:35).

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