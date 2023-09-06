Сенников – о роли Дзюбы в «Локомотиве: без него сложнее вскрывать оборону соперника

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре красно-зеленых по истечении семи туров чемпионата России.

«Есть ли в «Локомотиве» «дзюбозависимость»? Определенная схема наигрывается, и те ребята, кто пришел, подбирались именно под расстановку с Дзюбой в составе. Если соперник равный, то сложнее вскрывать оборону за счет технико-тактических действий», – приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провел пять игр за «Локомотив», в которых оформил 2+2 по системе «гол+пас».

«Железнодорожники» идут на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем матче команда сыграет против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Игра состоится 24 сентября.