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Скалони оценил шансы Лионеля Месси сыграть на чемпионате мира-2026 

Мундиаль пройдёт в США, Мексике и Канаде. 
06 сентября 2023 23:51
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о возможном выступлении нападающего национальной команды Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу, который состоится в 2026 году.

«Мы не можем сейчас говорить о том, что будет через 3 года. Для футбола это будет здорово, но я не могу сказать, будет ли Месси там в 2026 году, и я даже не знаю, буду ли там я. Также нужно еще учесть и тот факт, что мы еще не прошли квалификацию на чемпионат мира», — приводит слова 45-летнего специалиста Sportskeeda.

В прошлом году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, обыграв в финале мирового первенства национальную команду Франции (3:3, пенальти - 4:2).

источник: Sportskeeda
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