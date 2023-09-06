Скалони оценил шансы Лионеля Месси сыграть на чемпионате мира-2026 

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о возможном выступлении нападающего национальной команды Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу, который состоится в 2026 году.

«Мы не можем сейчас говорить о том, что будет через 3 года. Для футбола это будет здорово, но я не могу сказать, будет ли Месси там в 2026 году, и я даже не знаю, буду ли там я. Также нужно еще учесть и тот факт, что мы еще не прошли квалификацию на чемпионат мира», — приводит слова 45-летнего специалиста Sportskeeda.

В прошлом году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, обыграв в финале мирового первенства национальную команду Франции (3:3, пенальти - 4:2).