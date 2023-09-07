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УЕФА объявит места проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов 10 октября

Следующий ЧЕ пройдёт в Германии.
07 сентября 2023 17:52
автор: Денис Владимиров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит страны, которые проведут чемпионаты Европы 2028 и 2032 годов 10 октября. Об этом сообщает пресс‑служба организации.

Финальное представление всех заявок и сама церемония пройдут в штаб‑квартире УЕФА в Ньоне.

Осенью прошлого года Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс подали совместную заявку на проведение Евро-2028. Федерация футбола Турции подала заявки на организацию турниров 2028 и 2032 годов, Италия выразила желание провести Евро-2032.

В июне УЕФА сообщил, что Италия и Турция готовы принять чемпионат Европы 2032 года совместно.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии.

источник: UEFA (УЕФА)
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