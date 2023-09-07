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Новым главным тренером «Факела» станет Сергей Ташуев

Ранее воронежцы расстались с Вадимом Евсеевым.
Новым главным тренером «Факела» станет Сергей Ташуев
07 сентября 2023 19:02
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Новым главным тренером воронежского «Факела» станет Сергей Ташуев, ранее возглавлявший грозненский «Ахмат». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, специалист возглавит «Факел» с вероятностью 95%. Отмечается, что стороны уже достигли договорённости о совместной работе.

5 сентября «Факел» объявил об увольнении с должности главного тренера Вадима Евсеева.

Ташуев же покинул «Ахмат» 15 августа. Он возглавлял команду с сентября 2022-го.

После семи туров в текущем розыгрыше РПЛ «Факел» располагается на 15-м месте в таблице. В активе команды четыре набранных балла.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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