Новым главным тренером «Факела» станет Сергей Ташуев

Новым главным тренером воронежского «Факела» станет Сергей Ташуев, ранее возглавлявший грозненский «Ахмат». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, специалист возглавит «Факел» с вероятностью 95%. Отмечается, что стороны уже достигли договорённости о совместной работе.

5 сентября «Факел» объявил об увольнении с должности главного тренера Вадима Евсеева.

Ташуев же покинул «Ахмат» 15 августа. Он возглавлял команду с сентября 2022-го.

После семи туров в текущем розыгрыше РПЛ «Факел» располагается на 15-м месте в таблице. В активе команды четыре набранных балла.