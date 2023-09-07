Экс-тренер сборной России назвал лучшего игрока в матче с Египтом

Лучшим игроком сборной России в матче с Египтом был вратарь Станислав Агкацев, заявил корреспонденту «Советского спорта» бывший наставник национальной команды Борис Игнатьев.



«Счёт вполне по игре, это главное, что могу сказать. Мне понравилось, как провели второй тайм, были момент, гол забили. Молодёжь получила шанс себя проявить, в целом, положительно. Лучшим игроком, как мне кажется, был вратарь Агкацев, он много выручал, особенно в концовке, можно к нему присмотреться. Также Салтыков хорошую игру провёл, интересный парень», - заявил Игнатьев



Футболисты сборной России сыграли вничью с олимпийской сборной Египта (игроки до 23 лет) в товарищеском матче.Встреча закончилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед после точного удара Биляля Мажара на 7-ой минуте, но в самом начале второго тайма россияне счёт сравняли — забил Степан Оганесян.

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