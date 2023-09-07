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Кавазашвили — об игре сборной России в матче с Египтом: смешанный кисель без всякой сыгранности

Ветеран «Спартака» отметил, что игра против африканской команды была вынужденная и вымученная.
07 сентября 2023 21:51
автор: Никита Плохих

У сборной России в матче с Египтом не было никакой сыгранности, команда напоминала смешанный кисель, заявил корреспонденту «Советского спорта» бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили.

«Игра эта вынужденная, вымученная. Наша сборная хочет или не хочет играть, не поймешь. Мы уже полгода не играли ни с кем. На сегодняшний день, мы ничем не превосходим этот Египет, хотя сборная не самая сильная, олимпийская. На месте Карпина, я бы использовал систему звеньев, как в хоккее. Нападающих из одного клуба, защитников из другого. А тут просто смешанный кисель, нет никакой сыгранности. Команде придётся сыгрываться очень долгое время. Такими темпами к возвращению у нас вообще не будет сыгранности. Вопросов очень много к этой команде. С ума сойти можно. Основы нет - это ужасно, думать надо много, работать много, играть сборной надо много. Нужно определяться с основой, иначе будет бардак. Этот какое-то брожение», - сказал Кавазашвили.

Футболисты сборной России сыграли вничью с олимпийской сборной Египта (игроки до 23 лет) в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед после точного удара Биляля Мажара на 7-й минуте, но в самом начале второго тайма россияне счёт сравняли — забил Степан Оганесян.

источник: «Советский спорт»
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