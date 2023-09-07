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Защитник сборной России Даниил Хлусевич пожаловался на условия игры с Египтом

Матч завершился ничейным результатом.
07 сентября 2023 22:10
автор: Матвей Макаренко

Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался о погодных условиях в товарищеском матче с Египтом. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Последний раз в таких условиях играл в Крыму. Солнце палящее. Очень тяжело. Второй тайм дался гораздо легче. Быть капитаном сборной всегда хочется. Я не волновался, благодарен штабу за эту возможность», – приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Хозяева вышли вперед после точного удара Биляля Мажара на 7-ой минуте, но в самом начале второго тайма россияне счёт сравняли — забил Степан Оганесян.

Приехали в Египет прогуляться. Сборная России половину матча просто ходила пешком

источник: Чемпионат.com
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