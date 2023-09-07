Приехали в Египет прогуляться. Сборная России половину матча просто ходила пешком

Главная неожиданность последних недель, связанная со сборной России, заключалась в том, что Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор аж 49 человек. Такого в истории российского футбола точно не было. При этом официально на тот момент информация ни об одном сопернике подтверждена не была.

Со временем слухи оправдались. Российская сборная, которая никак не может найти себе спарринг-партнёра, в течение недели сыграет аж трижды - два матча с олимпийской сборной Египта и ещё один с Катаром. Причём две последние встречи состоятся с разницей в один день, и Карпин на второй игре в Африке присутствовать не будет.

Этот график и выбор соперника разъяснил логику тренерского штаба. По факту, вызваны сразу две команды - первая и «олимпийская». У нас такой нет, но раз соперник играет по олимпийским правилам (футболисты до 23 лет), то и нам следует. Поэтому состав главной команды оказался максимально необычным.

Практически пустые трибуны стадиона египетского города Суэц встретили первый товарищеский матч российской сборной. Рассчитывать на аншлаг особенно не приходилось, потому что звёзд мировой величины гости не привезли.

Михаил Шапаев / РФС

По составу обращали на себя внимание такие игроки, как Станислав Агкацев, который играет за «Краснодар», но исключительно в Кубке России, Александр Коваленко, почти не имеющий игровой практики в «Зените», Даниил Кузнецов - вингер, не особенно засветившийся на уровне РПЛ и проведший за «Рубин» в семи турах всего три матча в нынешнем сезоне, и ещё один кубковый игрок питерского «Зенита» - Дмитрий Васильев, сыгравший всего 118 минут в РПЛ за клуб из Санкт-Петербурга.

А из игроков, которых мы могли бы увидеть в первой сборной, выделялся полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич, он же и капитанил в подобном экспериментальном составе. Очень интересно было посмотреть на Виктора Александрова и Тимура Сулейманова из «Пари НН». Оба очень прилично проявили себя в чемпионате, но сборная - совершенно иной масштаб. Можно сказать, что это сборная Кубка России или кубковая сборная России.

«Локомотив» — база сборной. Но Дзюбе там места по-прежнему нет

В самом начале игры египтяне отрыли счёт. Нельзя сказать, что это было неожиданно. Сыгранности нашим парням явно не хватило. Лангович выдернулся из зоны правого защитника, оставив за спиной пустое пространство, куда ворвался нападающий соперника. О хаотичности игры нашей команды в обороне говорит тот факт, что ближайшим к египтянину оказался полузащитник Васильев. Половина первого тайма ещё не прошла, а игроки уже ходили по идеальному газону пешком. Смущало то, что нынче разгар футбольного сезона и, по идее, команды должны были летать по полю. Но желания нагнетать у них особо не было. В самый раз было за первые полчаса обоюдных хождений сразу два перерыва на водопой.

Михаил Шапаев / РФС

К концу первого тайма россияне провели первую осмысленную атаку, которая привела сразу к двум подряд угловым. Особенно нагнетал ситуацию, на удивление, защитник Лангович. Именно у игрока обороны «Ростова» был шанс отличиться, но уж слишком неакцентированно он пытался добраться до мяча в штрафной соперника.

Египетская ночь продолжилась во втором тайме. Россияне начали с места в карьер. Египетский вратарь ошибся при обработке мяча, а Никита Салтыков буквально поставил голкиперу корпус, после чего отскок получился прямо на набежавшего Оганесяна, который и добил мяч в сетку ворот. Да и вообще, начало второго отрезка проходило под аккомпанемент российских атак. А всего лишь подопечные Карпина решили взвинтить темп.

Михаил Шапаев / РФС

В середине второго тайма игра серьёзно взбодрилась и полетели обоюдные атаки. То наши футболисты отметятся опасными ударами, когда уже вратарю хозяев приходилось показывать мастерство, то египетская молодёжь убегала в быстрые контратаки. Самый опасный момент у россиян получился тогда, когда Ермаков в касание выполнил красивый пас пяткой, Шитов немного продвинулся вперёд и мощно пробил с радиуса — голкипер в прыжке добрался до мяча.

Пятый угловой у ворот хозяев привёл к очередной агонии местных защитников. Эль-Сайед не рассчитал подачу от углового флажка, махнув мимо мяча. Хлусевич после вратарской ошибки головой пробивал от угла вратарской — но попал в ближнюю штангу. Добивание капитана также не привело к взятию ворот, вновь каркас ворот сыграл за хозяев. А завершающая попытка Мелёхина получилась сильно выше створа.

Матч заканчивался в хаотичных, но очень опасных атаках соперника. Акгацев спас раза четыре за последние пару минут игры. Были у россиян все шансы проиграть, но итог – скучная ничья. У наших парней есть ещё возможность увезти из Египта победу, через пару дней у подопечных Валерия Карпина будет второй матч.