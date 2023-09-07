Валерий Карпин: было бы лучше, если Россия сыграла с Египтом в Москве

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после товарищеского матча с Египтом (1:1), который прошел в Суэце.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1: хозяева вышли вперёд после точного удара Биляля Мажара на 7-й минуте, а в самом начале второго тайма россияне счёт сравняли — забил Степан Оганесян.

«Конечно, было бы лучше, если мы сыграли в Москве. В 20 градусов играть легче. Но мы живём в тех условиях, в которых мы находимся. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы играли бы здесь с Египтом. Хочется другого, но есть что есть», – приводит слова Карпина «Чемпионат».

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