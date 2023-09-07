Олег Корнаухов: «Зенит» – главный претендент на титул РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о чемпионской гонке. Лидеров различает три очка.

«Вернулся Вендел, это один из ключевых факторов. Чуть‑чуть поменял тактику Семак, поэтому команда стала более прагматичной, организованной, сбалансированной. Дуглас, Барриос на месте, плюс набрал хорошую форму Кассьерра, стал забивать. «Зенит» остаётся главным претендентом на титул», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

За семь сыгранных встреч «быки» заработали 17 очков. Следующий матч команда проведёт против «Ахмата». Этот поединок состоится 16 сентября. «Зенит» же набрал 14 баллов.