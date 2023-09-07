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Денис Адамов прокомментировал свой дебют за «Зенит»

Сухой матч провести не удалось.
07 сентября 2023 23:49
автор: Матвей Макаренко

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о дебюте за клуб. Он пропустил один мяч от зарубежного клуба.

«Какие мысли были, когда узнал, что сыграю? Мысли о том, что наконец-то уже. Больше месяца прошло, и хотелось поскорее получить игровую практику. Очень счастлив, что сегодня удалось сыграть. Буду двигаться дальше, работать на тренировках, демонстрировать игру, стараться выходить чаще», – приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита».

25-летний Адамов перешёл в «Зенит» из «Сочи» за 1 млн евро (по данным Transfermarkt). Соглашение клуба с игроком рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

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