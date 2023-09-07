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Сборная Франции обыграла Ираландию, одержав пятую победу подряд в отборе Евро-2024

В другом матче группы Нидерланды разгромили Грецию (3:0).
07 сентября 2023 23:49
автор: Степан Шереметьев

Сборная Франции оказалась сильнее национальной команды Ирландии в матче пятого тура квалификационного раунда Евро-2024.

В составе победителей отличились Орельен Тчуамени (19-я минута) и Маркус Тюрам (48).

Таким образом, Франция одержала пятую победу подряд и с 15 очками продолжает лидировать в турнирной таблице группы B. Ирландия находится на четвертой позиции, имея в своем активе три очка.

В другом матче группы Нидерланды разгромили Грецию (3:0). У победителей по голу забили Мартен де Рон, Коди Гакпо и Ваут Вегхорст, а Дензел Дюмфрис отметился тремя голевыми передачами.

источник: «Советский спорт»
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