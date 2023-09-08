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Врач сборной России рассказал о здоровье Пиняева

Игрок пропустил матч против олимпийской сборной Египта (1:1).
08 сентября 2023 09:19
автор: Степан Шереметьев

Врач сборной России Михаил Вартапетов после матча с олимпийской сборной Египта (1:1) рассказал о здоровье вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать. Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, сборная России в рамках тренировочных сборов проведёт два матча со сборной Египта и встречу со сборной Катара.

Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта

источник: Sport24.ru
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