Врач сборной России рассказал о здоровье Пиняева

Врач сборной России Михаил Вартапетов после матча с олимпийской сборной Египта (1:1) рассказал о здоровье вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать. Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, сборная России в рамках тренировочных сборов проведёт два матча со сборной Египта и встречу со сборной Катара.

Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта