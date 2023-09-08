«Расстелили ковёр из купюр». Губерниев объяснил возможный переход Изидора в «Зенит»

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему высока вероятность перехода нападающего Вильсона Изидора в «Зенит». Раньше он заявлял, что в России будет играть только за «Локомотив».

«А Марио Фернандес говорил, что у него есть одна команда — ЦСКА. А потом расстелили ковёр из купюр сначала перед Фернандесом, потом перед Изидором, и любимых команд стало две. Я вот думаю — кто же будет третьим», - приводит «Метарейтинг» слова Губерниева.

Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. Игрок забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

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