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«Факел» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера

64-летний специалист сменил Вадима Евсеева.
«Факел» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера
08 сентября 2023 10:05
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Сергей Ташуев стал новым главным тренером воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроках и условиях заключённого между сторонами контракта не сообщается.

5 сентября «Факел» объявил об увольнении с должности главного тренера Вадима Евсеева, который возглавлял команду с мая 2023 года.

Последним клубом Ташуева был грозненский «Ахмат», который он покинул в середине августе.

После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

источник: ФК «Факел»
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