«Факел» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера

Сергей Ташуев стал новым главным тренером воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
О сроках и условиях заключённого между сторонами контракта не сообщается.
5 сентября «Факел» объявил об увольнении с должности главного тренера Вадима Евсеева, который возглавлял команду с мая 2023 года.
Последним клубом Ташуева был грозненский «Ахмат», который он покинул в середине августе.
После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.
источник: ФК «Факел»