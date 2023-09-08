«Факел» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера

Сергей Ташуев стал новым главным тренером воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроках и условиях заключённого между сторонами контракта не сообщается.

5 сентября «Факел» объявил об увольнении с должности главного тренера Вадима Евсеева, который возглавлял команду с мая 2023 года.

Последним клубом Ташуева был грозненский «Ахмат», который он покинул в середине августе.

После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.