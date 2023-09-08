Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перенёс операцию

Сегодня, 8 сентября, пресс-служба «Пари НН» сообщает о том, что главный тренер нижегородского клуба Сергей Юран перенёс операцию.

«Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды «Пари НН», был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату», - сказано в заявлении.

Напомним, Сергей Юран стал главным тренером «Пари НН» в апреле 2023 года. По итогам первых 7-ти туров РПЛ нижегородский клуб располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.