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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перенёс операцию

Жизни и здоровью тренера ничего не угрожает.
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перенёс операцию
08 сентября 2023 13:25
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Пари НН"

Сегодня, 8 сентября, пресс-служба «Пари НН» сообщает о том, что главный тренер нижегородского клуба Сергей Юран перенёс операцию.

«Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды «Пари НН», был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату», - сказано в заявлении.

Напомним, Сергей Юран стал главным тренером «Пари НН» в апреле 2023 года. По итогам первых 7-ти туров РПЛ нижегородский клуб располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

источник: ФК «Нижний Новгород»
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