В «Пари НН» выразили надежду на возвращение Юрана к матчу 8-го тура РПЛ с «Динамо»

Председатель совета директоров нижегородского «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о состоянии здоровья главного тренера команды Сергея Юрана.

Ранее в «Пари НН» сообщили, что 54-летний специалист в ночь на 8 сентября перенёс экстренную операцию. Отмечалось, что здоровью тренера ничего не угрожает.

«Сейчас с Сергеем Николаевичем уже всё хорошо. Очень надеемся, что на «Динамо» мы увидим его на скамейке», – приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. В следующем матче нижегородцы сыграют в гостях с московским «Динамо». Встреча состоится 15 сентября.