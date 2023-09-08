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В «Пари НН» выразили надежду на возвращение Юрана к матчу 8-го тура РПЛ с «Динамо»

Тренер нижегородцев перенёс операцию.
08 сентября 2023 14:14
автор: Денис Владимиров

Председатель совета директоров нижегородского «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о состоянии здоровья главного тренера команды Сергея Юрана.

Ранее в «Пари НН» сообщили, что 54-летний специалист в ночь на 8 сентября перенёс экстренную операцию. Отмечалось, что здоровью тренера ничего не угрожает.

«Сейчас с Сергеем Николаевичем уже всё хорошо. Очень надеемся, что на «Динамо» мы увидим его на скамейке», – приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. В следующем матче нижегородцы сыграют в гостях с московским «Динамо». Встреча состоится 15 сентября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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