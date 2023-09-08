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Алан Дзагоев может продолжить карьеру в «Пари НН»

На данный момент игрок находится без клуба.
08 сентября 2023 17:02
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Пари НН» рассматривает возможность подписать полузащитника Алана Дзагоева в ближайшее время. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, переход бывшего футболиста ЦСКА может состояться в том случае, если нижегородский клуб продаст хавбека Ярослава Михайлова.

Ранее появилась информация, что 20-летним игроком нижегородцев интересуются «Зенит» и «Локомотив». В свою очередь, Алан получил предложение от армейцев занять должность в клубе, однако сам намерен продолжить игровую карьеру.

В июле 2023 года у Дзагоева истёк контракт с «Рубином» и с тех пор он находится в статусе свободного агента. Всего за казанский клуб он провёл 20 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. С 2008 по 2022 год он выступал в составе ЦСКА.

источник: Metaratings.ru
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