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Зарема Салихова оценила решение провести матч имени Цымбаларя на «Открытие Арене» 

Ретро-встреча состоится в субботу, 9 сентября. 
08 сентября 2023 23:54
автор: Глеб Шевяков

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением по поводу того, что матч имени экс-игрока московского клуба Ильи Цымбаларя пройдет на стадионе «Открытие Арена».

«Странное решение клуба — отдать РФС бесплатно стадион под ретро-матч. Почему не «Лужники»? У клуба не все в порядке с результатами, нервный Абаскаль. В довесок подарок от клуба в виде Карреры на тренерском мостике на стадионе. Не думаю, что Абаскаль пригласит его в качестве тренера защитников. Или история повторится в виде фарса, и у болельщиков разобьются розовые, вернее, красно-белые очки стеклами во внутрь», – приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Очный матч легенд «Спартака» со сборной мира пройдёт в субботу, 9 сентября, в Москве. Встреча состоится в честь бывшего игрока московской команды Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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