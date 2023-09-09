Сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024

Сборная Украины в отборочном матче на чемпионат Европы-2024 сыграла вничью с Англией со счётом 1:1.

На гол Александра Зинченко (26-я минута) англичане ответили мячом Кайла Уокера (41).

Сборная Англии продолжает лидировать с шестиочковым преимуществом от второго места, которое занимают украинцы, их отрыв от третьей строчки составляет четыре очка, но у Италии два матча в запасе.

Англичане следующий тур пропускают, а сборная Украины 12 сентября сыграет против Италии

Евро-2024

Квалификация. Европа.

Группа С

Украина - Англия - 1:1 (1:1)

Голы: Зинченко, 26 - Уокер, 41