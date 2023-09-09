Сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024

Сборная Украины в отборочном матче на чемпионат Европы-2024 сыграла вничью с Англией со счётом 1:1.
На гол Александра Зинченко (26-я минута) англичане ответили мячом Кайла Уокера (41).
Сборная Англии продолжает лидировать с шестиочковым преимуществом от второго места, которое занимают украинцы, их отрыв от третьей строчки составляет четыре очка, но у Италии два матча в запасе.
Англичане следующий тур пропускают, а сборная Украины 12 сентября сыграет против Италии
Евро-2024
Квалификация. Европа.
Группа С
Украина - Англия - 1:1 (1:1)
Голы: Зинченко, 26 - Уокер, 41
источник: «Советский спорт»