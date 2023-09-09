ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024

Матч прошел во Вроцлаве.
09 сентября 2023 20:51
автор: Максим Скороходов

Сборная Украины в отборочном матче на чемпионат Европы-2024 сыграла вничью с Англией со счётом 1:1.

На гол Александра Зинченко (26-я минута) англичане ответили мячом Кайла Уокера (41).

Сборная Англии продолжает лидировать с шестиочковым преимуществом от второго места, которое занимают украинцы, их отрыв от третьей строчки составляет четыре очка, но у Италии два матча в запасе.

Англичане следующий тур пропускают, а сборная Украины 12 сентября сыграет против Италии

Евро-2024

Квалификация. Европа.

Группа С

Украина - Англия - 1:1 (1:1)

Голы: Зинченко, 26 - Уокер, 41

источник: «Советский спорт»
Власти Саудовской Аравии запретили Манчини давать интервью после поражения со сборной
Это был первый матч с национальной командой для итальянского специалиста
09.09.2023 22:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
Жирков признался, что не представляет себя в роли главного тренера в данный момент
Бывший футболист проходит обучение в академии РФС. 
09.09.2023 22:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арсенал» расторг контракт с игроком, которого покупал за 80 миллионов евро 
Футболист перешёл в лондонский клуб в 2019 году.
09.09.2023 21:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гарри Кейн раскрыл, в чем главное отличие «Баварии» от «Тоттенхэма»
Нападающий сборной Англии перешел в мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.
09.09.2023 21:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
Александр Мостовой оценил атмосферу на матче легенд «Спартака» и сборной мира 
Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
09.09.2023 21:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сафонов оценил шансы «Краснодара» занять первое место в РПЛ в сезоне-2023/24
После семи туров «быки» возглавляют турнирную таблицу.
09.09.2023 21:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
Сборная Беларуси сыграла вничью с Андоррой в отборочном матче на Евро-2024
Национальным командам не удалось забить в прошедшей игре. 
09.09.2023 20:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.