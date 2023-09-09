Сафонов оценил шансы «Краснодара» занять первое место в РПЛ в сезоне-2023/24

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы «быков» завоевать золотые медали чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Может ли «Краснодар» в текущем сезоне побороться за чемпионство с «Зенитом»? А почему бы и нет? Но пока об этом рано говорить — всего семь туров прошло.

Можно будет говорить об этом после половины сезона или после начала весенней части, если мы будем на высоких позициях или будем на первом месте», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Отметим, что «быки» идут на первом месте с 17 баллами. Ближайшие преследовали отстают на три балла - «Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит» (14).

В следующем матче «Краснодар» сыграет в Грозном против «Ахмата». Матч пройдет 16 сентября и начнется в 16:30 мск.