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Черчесов объяснил, почему Мостовой не стал играть за команду легенд «Спартака»

Изначально ветеран был заявлен за красно-белых, но в итоге оказался в сборной мира.
09 сентября 2023 22:29
автор: Никита Плохих

Александра Мостового в последний момент убедили сыграть за сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя, заявил корреспонденту «Советского спорта» тренер легенд «Спартака» Станислав Черчесов.

Игра состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой ветеранов красно-белых со счётом 2:1.

«Ну видите, трансферное окно открыто, поэтому все было возможно до игры. Перехватили его в последний момент», - сказал Черчесов.

Мостовой играл в составе «Спартака» на протяжении четырёх лет (1987-1991). Вместе с московским клубом он дважды становился чемпионом СССР.

источник: «Советский спорт»
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