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Черчесов оценил интригу в РПЛ: кажется — правильное слово

Когда можно будет сделать вывод.
09 сентября 2023 22:58
автор: Максим Скороходов

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов оценил интригу в РПЛ-2023/24.

«Я не могу говорить о том, чего сам до конца не вижу и в чём не уверен. Кажется, что есть интрига? Правильное слово — кажется. Мне ничего не кажется, пока я сам не увижу», приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

Действующий чемпион России «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, отставая на три очка от «Краснодара», вровень с сине-бело-голубыми по очкам идут «Динамо» и «Крылья Советов».

источник: Чемпионат.com
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