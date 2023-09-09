Черчесов оценил интригу в РПЛ: кажется — правильное слово

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов оценил интригу в РПЛ-2023/24.

«Я не могу говорить о том, чего сам до конца не вижу и в чём не уверен. Кажется, что есть интрига? Правильное слово — кажется. Мне ничего не кажется, пока я сам не увижу», — приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

Действующий чемпион России «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, отставая на три очка от «Краснодара», вровень с сине-бело-голубыми по очкам идут «Динамо» и «Крылья Советов».