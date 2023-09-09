Аленичев — о кризисе «Спартака»: никакой паники, у «Барселоны» и «Баварии» тоже бывают проблемы

Не стоит паниковать из-за нынешнего состояния «Спартака», у «Барселоны» и «Баварии» тоже бывают такие моменты, заявил корреспонденту «Советского спорта» бывший тренер красно-белых Дмитрий Аленичев.

«Вы знаете, у «Спартака» очень часто так бывает, когда он на чемпионате выигрывает три-четыре игры и не сразу, можно сказать, что «Спартак» в этом году будет чемпионом. Потом наступает такой негативный момент, как сейчас. Но я верю, что «Спартак» сейчас, как говорится, очнётся. Никакой паники. Потому что такие моменты бывают у всех: у «Барселоны, «Баварии».

Сейчас главное сделать правильные выводы и, на мой взгляд, «Спартак» тоже составит в этом году конкуренцию «Зениту». Потому что пора уже, все заждались, а то мне, честно говоря, гегемония «Зенита» уже надоела. Это желание всех футболистов, тренерского штата, болельщиков, чтобы в этом году до последнего тура была интрига между «Спартаком» и «Зенитом», – сказал Аленичев.

«Спартак» после семи туров Российской премьер-лиги имеет в своём активе 10 очков и занимает 9 место в турнирной таблице.