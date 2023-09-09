ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Япония разгромила Германию в товарищеском матче

А ещё год назад Бундестим проигрывала японцам на ЧМ в Катаре.
Япония разгромила Германию в товарищеском матче
09 сентября 2023 23:43
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Сегодня, 9 сентября, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Японии. Представители страны восходящего солнца оказались сильнее – 4:1.

На 11-й минуте счёт открыл Дзюня Ито. Вскоре у немцев ответный мяч забил Лерой Зане – 1:1. На 22-й минуте у Японии отличился Аясэ Уэда. Победный для азиатов счёт 2:1 держался до 90-й минуты, пока ими не была проведена ещё одна результативная атака, которую завершил Такума Асано. Точку в этой встрече поставил Ао Танака уже в компенсированное время.

Напомним, команды встречались в ноябре 2022 года на ЧМ-2022. Тогда в первом туре группового этапа японцы сенсационно победили – 2:1.

«Ни разу про такое не слышал». Александр Мостовой рассказал, что его удивило на тренерских курсах
Век живи – век учись.
09.09.2023 23:56
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Тренер сборной Украины Ребров оценил ничью с Англией в отборочном матче на Евро-2024 
Встреча национальных команд завершилась со счётом 1:1
09.09.2023 23:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Италия не смогла обыграть в гостях Северную Македонию
Италия не смогла обыграть в гостях Северную Македонию
Матч отбора на Евро-2024 завершился вничью.
09.09.2023 23:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сборная Швейцарии упустила победу над Косово в матче отбора на Евро-2024 
Команды отправили в ворота друг друга по два мяча. 
09.09.2023 23:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Румынии сыграла вничью с Израилем в отборочном матче на Евро-2024
Команды обменялись голами в прошедшей встрече. 
09.09.2023 23:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Юрий Сёмин: с Каррерой работалось замечательно, было полное понимание даже без знания языка
Юрий Павлович помогал итальянцу руководить сборной мира.
09.09.2023 23:33
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.