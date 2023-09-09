Япония разгромила Германию в товарищеском матче

Сегодня, 9 сентября, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Японии. Представители страны восходящего солнца оказались сильнее – 4:1.

На 11-й минуте счёт открыл Дзюня Ито. Вскоре у немцев ответный мяч забил Лерой Зане – 1:1. На 22-й минуте у Японии отличился Аясэ Уэда. Победный для азиатов счёт 2:1 держался до 90-й минуты, пока ими не была проведена ещё одна результативная атака, которую завершил Такума Асано. Точку в этой встрече поставил Ао Танака уже в компенсированное время.

Напомним, команды встречались в ноябре 2022 года на ЧМ-2022. Тогда в первом туре группового этапа японцы сенсационно победили – 2:1.