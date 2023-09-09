«Ни разу про такое не слышал». Александр Мостовой рассказал, что его удивило на тренерских курсах

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал про обучение на тренера в Академии РФС. Сегодня Царь принял участие в матче легенд между сборной мира и бывшими игроками «Спартака».



«Сложнее сейчас выходить на поле, всё-таки операций много было. А на тренерских курсах просто сидишь да слушаешь.

Есть ли сложности? Я каких слов только не наслушался во время обучения. В жизни таких не слышал. «Слепые зоны», квадраты какие-то — 13-й, 15-й... Всю жизнь играл в футбол, ни разу про слепую зону не слышал. Обыграл двоих, ударил в девятку — и пошёл», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Добавим, что футболист 12 лет вызывался в сборную России, а на клубном уровне также поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Алавес».