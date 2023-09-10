Массимо Каррера: Кварацхелия приехал в Италию как ноунейм, но проявил себя великолепно

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об успешной игре Хвичи Кварацхелии в Серии А. В первый же сезон грузин взял с «Наполи» «скудетто» и был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

«В России есть хорошие футболисты, но в этом и заключается работа скаутов – искать таких ребят. Если говорить о Хвиче, то он приехал в Италию как ноунейм, но великолепно себя проявил. В нынешнем сезоне ему будет куда сложнее, потому что с ним познакомились. Другие игроки поняли, в какой футбол он играет. Сейчас ему нужно уже будет доказывать», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне грузин провёл два матча за «Наполи» и отдал один голевой пас.

Ранее агент Кварацхелии назвал две команды, ради которых Хвича покинул бы Неаполь.