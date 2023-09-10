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Анатолий Тимощук: понимаю, почему болельщиков так бесит Марио Фернандес

Футболист перебрался в «Зенит» из ЦСКА.
Анатолий Тимощук: понимаю, почему болельщиков так бесит Марио Фернандес
10 сентября 2023 12:48
автор: Александр Кожевников
автор фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о поведении защитника Марио Фернандеса после гола Дугласа Сантоса в ворота ЦСКА в седьмом туре РПЛ.

«Наверное, понимаю, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио. Про Марио могу только сказать, что это профессионал, который раньше всех приходит и позже всех уходит. Тренируется, старается, готовит себя в тренажерном зале. Если вы приедете на базу, увидите, что он там один из первых. Он профессионал и человек, который помогает команде. Никаких претензий к нему нет.

Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в «Зените». Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер. Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал», - приводит слова Тимощука «Спорт-Экспресс».

Напомним, Фернандес стал игроком «Зенита» летом 2023 года. Ранее с 2012 по 2022 год он выступал за ЦСКА.

источник: «Спорт-Экспресс»
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