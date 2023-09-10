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В Краснодарском крае состоялся финальный этап фестиваля «Большие звёзды светят малым»

При поддержке братьев Миранчуков.
В Краснодарском крае состоялся финальный этап фестиваля «Большие звёзды светят малым»
10 сентября 2023 16:31
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автор фото: ДФЛ

С 4 по 10 сентября в Витязево (Краснодарский край) состоялся финальный этап фестиваля «Большие звезды светят малым» среди ребят 2015 года рождения. Лучшим игрокам вручили мячи и футболки с автографами футболистов сборной России

В финальном этапе 56 коллективов из России и Казахстана разыграли главные призы турнира, который был организован Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова. Партнёром в проведении соревнований выступает ДФЛ – Анапа-центр.

Также поддержали фестиваль полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук и хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук. Благодаря им ребята получили памятные футболки.

В решающем матче ДСФК им. А. Данцева (Каменск-Шахтинский) обыграл РДЮСШ (Махачкала) со счетом 2:0. Бронзовые медали достались «Я-Чемпиону» (Красноярск), который был сильнее «Приазовья-красные» (п. Овощной) – 2:1.

Сразу после игр состоялась церемония награждения победителя и призеров Суперфинала. Ребят поздравил президент ДФЛ им. В. Горлова Мария Жаркова.

Источник фото: ДФЛ

По итогам турнира были отмечены лучшие игроки, которым подарили мяч и футболки фестиваля с автографами игроков сборной России: Савелий Черемисов (ДСФК им. А. Данцева), Гамид Гамадаев (РДЮСШ), Арсений Раткевич («Я-Чемпион»), Степан Андрющенко («Приазовье-красные»). Лучшему вратарю турнира – Роману Балабанову (ДСФК им. А. Данцева) вручили мяч с автографами игроков сборной России, а также специальный приз, который учредил вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок и компания Be One – перчатки от голкипера РПЛ. Также юный футболист получил его игровую футболку.

С подробными результатами можно ознакомиться на сайте ДФЛ им. В. Горлова.

В рамках фестиваля свои именные дивизионы проводят Леонид Слуцкий, Дмитрий Аленичев, Юрий Дюпин, Александр Ерохин, Александр Соболев, Дмитрий Живоглядов, Константин Зырянов, Илья Кутепов, Дмитрий Лоськов, Юрий Газинский, Алексей и Антон Миранчуки, Александр Селихов, Игорь Смольников, Дмитрий Стоцкий и многие другие известные игроки и тренеры.

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