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«Хочешь, чтобы меня увезли в больницу?». Дзюба ответил на просьбу забить гол через себя 

В субботу, 9 сентября, состоялась открытая тренировка московского клуба на «РЖД Арене». 
10 сентября 2023 23:11
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба в шуточной форме отреагировал на просьбу болл-боя, который попросил игрока забить гол через себя по ходу открытой тренировки железнодорожников.

«Ты хочешь, чтобы меня увезли в больницу? Через себя. Я даже на кровать через себя не могу упасть», – ответил 35-летний футболист.

В субботу, 9 сентября, прошла открытая тренировка «Локомотива» на своей домашней арене против молодёжной команды красно-зелёных и ЮФЛ-1. Дзюба сыграл в обоих играх. Он присоединился к столичному клубу в феврале 2023 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он провёл шесть матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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