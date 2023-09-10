«Хочешь, чтобы меня увезли в больницу?». Дзюба ответил на просьбу забить гол через себя 

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба в шуточной форме отреагировал на просьбу болл-боя, который попросил игрока забить гол через себя по ходу открытой тренировки железнодорожников.

«Ты хочешь, чтобы меня увезли в больницу? Через себя. Я даже на кровать через себя не могу упасть», – ответил 35-летний футболист.

В субботу, 9 сентября, прошла открытая тренировка «Локомотива» на своей домашней арене против молодёжной команды красно-зелёных и ЮФЛ-1. Дзюба сыграл в обоих играх. Он присоединился к столичному клубу в феврале 2023 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он провёл шесть матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.