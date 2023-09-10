Главный тренер «Интер Майами»: Месси наш протагонист, а мы — актёры второго плана

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о влиянии нападающего Лионеля Месси на коллектив. Накануне аргентинец не принял участие в победной встрече «Интера» с «Канзас‑Сити» (3:2), так как находится в расположении национальной команды.

«Мы понимали, что в кому‑то придётся его подменить. Но мы также знаем, что, когда Месси на поле, то наша команда становится лучше. Футболисты «Интера» понимают, что у них есть возможность выходить на поле рядом с лучшим игроком в мире. Лео — наше знамя. Он наш протагонист, а мы — актёры второго плана», — цитирует Мартино TyC Sports.

Напомним, Лионель перебрался в клуб MLS из «ПСЖ» на правах свободного агента. В 11 стартовых матчах Месси забил 11 голов и пять раз ассистировал партнёрам.