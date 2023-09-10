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Сборная Польши проиграла Албании в отборочном матче на Евро-2024

Подопечные Сильвиньо возглавили группу Е.
10 сентября 2023 23:47
автор: Глеб Шевяков

Футболисты сборной Албании на своём поле нанесли поражение национальной команде Польши в матче 6-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу албанской команды.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ясир Асани (37-я минута) и Мирлинд Даку (62).

В настоящий момент сборная Албании возглавляет турнирную таблицу группы Е, набрав десять очков после пяти проведённых матчей. Национальная команда Польши идёт на четвёртой позиции с шестью баллами.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация.

Группа Е.

6-й тур.

Албания – Польша – 2:0 (1:0)

Голы: Асани, 37. Даку, 62.

источник: «Советский спорт»
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