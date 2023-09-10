Сборная Польши проиграла Албании в отборочном матче на Евро-2024

Футболисты сборной Албании на своём поле нанесли поражение национальной команде Польши в матче 6-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года.
Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу албанской команды.
В составе победителей забитыми мячами отметились Ясир Асани (37-я минута) и Мирлинд Даку (62).
В настоящий момент сборная Албании возглавляет турнирную таблицу группы Е, набрав десять очков после пяти проведённых матчей. Национальная команда Польши идёт на четвёртой позиции с шестью баллами.
Чемпионат Европы-2024.
Квалификация.
Группа Е.
6-й тур.
Албания – Польша – 2:0 (1:0)
Голы: Асани, 37. Даку, 62.
источник: «Советский спорт»