Уткин объяснил, для чего проводятся матчи сборной России в условиях бана

Колумнист «Совспорта» Василий Уткин оценил важность проведения сборной России тренировочных сборов и товарищеских матчей в условиях отсутствия официальных.

Полагаю, не я один задаюсь вопросом, зачем вообще сейчас нужны матчи сборной России. Самые разные, включая «олимпийский» молодёжный формат, в котором состоялась давешняя игра с ровесниками из Египта. Потому что уж отдельная работа с этим возрастом (U23) – вне Олимпиады, на которую Россия не попадёт, даже если международный бан снимут, пока я пишу этот текст, – лишена даже умозрительного смысла.

Нет, серьёзно. Я всё ещё довольно узнаваемый человек (не считайте гордыней, этот грех у меня проявляется многообразно, но иначе). Так вот когда играет сборная России, не важно, хорошо или плохо, просто не может быть такого, чтоб три дня после ни одна живая душа – ни прохожий в рестике, ни встречный в магазине, ни официант, ни таксист, чтоб хоть кто-то, в общем, не спросил меня: «И как вам сборная, Василий?», - написал Уткин в колонке «Конечно, Вася!».

Сегодня, 11 сентября сборная России сыграет с олимпийской командой Египта, возраст российских футболистов будет соответствовать сопернику. Уже на следующий день основному составу команды Валерия Карпина предстоит игра против Катара, из-за такой загруженности сборная России разделилась на две группы.