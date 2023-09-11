«Сборная играет. И правильно делает». Трезвый взгляд от Василия Уткина

Все мы подписаны на телеграм-канал Василия Уткина. Вы - нет? Исправьте это недоразумение. Там один из самых ярких российских спортивных журналистов делится своими наблюдениями за футбольными и не только событиями. Публикует свой легендарный «Футбольный клуб». Но при обилии контента трудно избавиться от ощущения, что чего-то не хватает. А не хватает всем нам старых добрых колонок Василия в «Советском спорте»! И мы исправляем это безобразие.

Колонка под знаковым названием «Конечно, Вася!» - это легендарное во всех отношениях возвращение любимого автора миллионов поклонников спорта. Здесь интересно будет всем: фанатам футбола, тенниса и даже биатлона. Легенда российской спортивной журналистики теперь снова на страницах старейшей газеты. Подписывайтесь или просто открывайте сайт sovsport.ru каждый второй понедельник и погружайтесь в ламповую атмосферу историй Василия, который соскучился по вам не меньше. А начнём мы с нашумевшего сбора национальной команды, в составе которой мы увидели сразу 49 футболистов. Отличная тема для возвращения.

Михаил Шапаев / РФС

«И как вам сборная, Василий?»

Полагаю, не я один задаюсь вопросом, зачем вообще сейчас нужны матчи сборной России. Самые разные, включая «олимпийский» молодёжный формат, в котором состоялась давешняя игра с ровесниками из Египта. Потому что уж отдельная работа с этим возрастом (U23) – вне Олимпиады, на которую Россия не попадёт, даже если международный бан снимут, пока я пишу этот текст, – лишена даже умозрительного смысла.

Нет, серьёзно. Я всё ещё довольно узнаваемый человек (не считайте гордыней, этот грех у меня проявляется многообразно, но иначе). Так вот когда играет сборная России, не важно, хорошо или плохо, просто не может быть такого, чтоб три дня после ни одна живая душа – ни прохожий в рестике, ни встречный в магазине, ни официант, ни таксист, чтоб хоть кто-то, в общем, не спросил меня: «И как вам сборная, Василий?»

А сейчас эти три дня прошли в тишине. Не мертвящей – насчёт Грузии, разгромленной Испанией, я как раз таксиста утешал. В незнакомом человеке, который коротко сказал что-то темпераментное про игру Турция – Армения, вообще не угадывался ни армянин, ни турок. Про матч Украина – Англия вообще было два захода. Но тут мне сказать было нечего. С тех пор как евроотбор переехал с Окко, полагаю, Украину мы не посмотрим.

Кстати, я отлично знаю, что на Украине вообще никто никогда сейчас не показывает спорт, если играет российский спортсмен. По наблюдению за теннисом знаю. Но вот, знаете, если станут меня бить страшно, с четырёх рук, я и тогда не скажу, какое от этого может случиться зло – что у нас, что на украинской земле.

Не скажу, потому что не понимаю. Ну да ладно.

Комментировать сборную или быть со своим «Эгриси»?

Возвращаясь к теме: остаётся всё меньше времени, когда сборная России сыграет основным, даже с Александром Головиным, составом с Катаром, но и этого интереса я не наблюдаю.

Михаил Шапаев / РФС

Я даже открою вам личный секрет. Второй матч сборной России с Египтом мне даже предлагали прокомментировать на «Кинопоиске». Спрашивали. И, хотя мне это и интересно, оказавшись перед выбором – комментировать сборную или (а это совпадает!) быть со своим «Эгриси» на матче МФЛ-4, я, конечно, выбрал «Эгриси». Потому что там я понимаю, зачем я нужен и что может пойти не так без меня. А матчей сборной без меня уже столько сыграно и прокомментировано…

И тем не менее мне понятно, зачем нужно, чтобы сборная в этом качестве продолжала существовать, находить соперников хоть в Лесото и играть.

Непросто проходить через игнор

Видите ли, не будучи поклонником Владимира Ленина ни лично, ни как публициста, пару-тройку мемов из написанного им прямо вот ценю. В частности, слова о том, что жить в обществе и быть от него свободным невозможно.

Рано или поздно наше общество, маленькой и заменимой частью которого являюсь я, а сборная по футболу остаётся хотя и не гигантской, но большей и незаменимой частью – так вот, рано или поздно придётся задумываться и щупать, в чём наша, собственно, идентичность содержится.

Сборная проходит испытание. Это непросто – публичной истории проходить через игнор. Но… вот было б здорово, если б мы сами себе жизненные испытания выбирали, это простейший способ насмешить бога, как известно. Пусть уйдут в соседние национальные команды те, кто может и хочет. Вот сейчас египетским олимпийцам забил Степан Оганесян из Оренбурга; он красавчик, но, да, это может приблизить его как к сборной России, так и к сборной Армении.

Михаил Шапаев / РФС

Не вижу в этом дурного. Это ж свобода. И за Армению и прежде решали играть парни, выросшие и заигравшие в России, просто обычно это происходило с возрастом, когда шансы попасть в российскую команду становились чисто теоретическими.

РПЛ на дорожке тренажёра

Так в этом смысле и сейчас ничего не изменилось. Парень приходит в секцию, в академию, в молодёжку – он думает о том, он мечтает, как он сыграет в Лиге чемпионов, в еврокубках, будет играть за сборную сперва в отборочных, а потом, если повезёт, и на мундиале.

Ровно так обстоит дело и сейчас. Но так вышло, что на неопределённый срок российская Премьер-лига и РФС такой опции не предоставляют. Ну и порадуемся, что у кого-то есть выбор.

А мы в итоге останемся, с чем останемся. Никто не знает, с чем именно. Но этот путь уже мотается под ногами, как дорожка тренажёра.

Вы скажете: Вася, тренажёр никуда не ведёт, ты бы ещё развитие икроножных мышц белок, которые в колесе, приплёл.

Так она и не ведёт. Сейчас. Пока.

Я поболею за Наира Тикнизяна в Армении, за Сабу Сазонова в Грузии. Но я непременно дождусь, когда сборная России – под свист ли, под аплодисменты ли – снова выйдет на официальный матч. Я стану старше и ещё сентиментальнее себя нынешнего. Может, и всплакну.

ФК «Динамо»

Чтобы это увидеть, необходимы два условия. Одно ни от чего не зависит: надо мне дожить до этого. Я ещё не очень старый, но мало ли. Это не мне решать.

И должна дожить сборная. А вот это уже другое дело. Это управляемо. Для этого она должна играть. Это ведь не зависит ни от одного человека конкретно. Это коллективный труд.

Вот она и играет. И правильно делает.