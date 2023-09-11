Александр Григорян покинул пост главного тренера «Кубани»

Футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Александр Григорян прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Информация о расторжении контракта с 56-летним специалистом появилась в соцсетях жёлто-зелёных.

Григорян возглавил «Кубань» в мае 2023 года. Под его руководством краснодарцы провели 12 матчей, одержали две победы, трижды сыграли вничью и семь раз уступили.

«Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Александра Виталиевича и желает ему успешного продолжения карьеры», - гласит запись в официальной группе клуба Вконтакте.

Имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время.