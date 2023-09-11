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Александр Григорян покинул пост главного тренера «Кубани»

Дела у жёлто-зелёных шли вовсе не вандефульно.
Александр Григорян покинул пост главного тренера «Кубани»
11 сентября 2023 21:36
автор: Тимур Пацюк
автор фото: РИА Новости

Футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Александр Григорян прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Информация о расторжении контракта с 56-летним специалистом появилась в соцсетях жёлто-зелёных.

Григорян возглавил «Кубань» в мае 2023 года. Под его руководством краснодарцы провели 12 матчей, одержали две победы, трижды сыграли вничью и семь раз уступили.

«Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Александра Виталиевича и желает ему успешного продолжения карьеры», - гласит запись в официальной группе клуба Вконтакте.

Имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время.

источник: ФК «Кубань»
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