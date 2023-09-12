Игорь Акинфеев: ЦСКА — это вся моя жизнь

Российский футболист Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА на позиции голкипера, прокомментировал свою связь с московским клубом.

«Если бы я пришёл с улицы, я бы никогда не сказал, что ЦСКА — моя жизнь. А когда ты тут видел всё, прожил всё. По факту вся жизнь моя пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь. А как по-другому сказать?» — заявил Акинфеев в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал в основном составе армейцев в 2003 году. С 1992 по 2002 год он выступал за детские и юношеские команды ЦСКА. Таким образом, 37-летний голкипер играет за основу красно-синих уже более 20 лет. На его счету более 700 официальных матчей за московский клуб.