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Булыкин - о матче России и Катара: если будем играть от обороны, то в нашем футболе совсем всё плохо

Бывший футболист сборной также отметил, что Александр Головин способен стать лидером национальной команды в этом матче. 
12 сентября 2023 12:27
автор: Элина Бурина

Наша сборная должна показать, что российские футболисты и чемпионат сильнее катарского футбола, заявил бывший игрок национальной команды Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

Товарищеский матч сборных России и Катара состоится 12 сентября в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» в 18:15 по московскому времени.

«Ожидаю хороший матч с положительным результатом. Всё-таки болельщики сборной хотят увидеть игру, знакомые фамилии и, конечно, порадоваться за нашу сборную, а не поливать её разными плохими словами. Конечно, Головин может стать одним из лидеров сборной, играет в топ-лиге, показывает отличный футбол, но, к сожалению, хороших международных матчей в ближайшем будущем не предвидится.

В предстоящей игре мы должны действовать от первого номера. Если мы с Катаром будем играть от обороны, то в нашем футболе совсем всё плохо. На данный момент, конечно, Россия сильнее Катара, мы должны показывать, что наши футболисты и чемпионат сильнее. Когда уже будет результат, можно выпускать молодёжь, чтобы она тоже понимала, что такое сборная, и с горящими глазами перенимала её традиции», - сказал Булыкин.

Ранее тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук также поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Катара.

источник: «Советский спорт»
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