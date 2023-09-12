Роман Орещук - об ожиданиях от матча России и Катара: кроме победы рассматривать ничего не хочется

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок молодёжной сборной России Роман Орещук сравнил уровень отечественного футбола с катарским, а также определил лидера в нашей национальной команде.

Матч сборных России и Катара состоится 12 сентября в 18:15 по московскому времени.

«Давайте так: мне сложно сказать о своих ожиданиях от матча, потому что мне вообще непонятно, каким составом мы будем играть, что мы преследуем в данной момент. Мой прогноз — посмотреть хороший футбол. Я запутался в 49 футболистах, мне тяжело понять, кто сегодня будет играть. Поэтому строить прогноз очень тяжело в этой ситуации. В любом случае скажу так: у нас чемпионат на голову выше, чем у Катара. Футболисты у нас намного дороже, чем у них. Поэтому кроме победы даже рассматривать ничего не хочется. Головин у нас давно лидер в команде. От него мы многое ждём. Он один из немногих футболистов, который держит марку нашего российского футбола за рубежом. Наша сборная просто обязана сегодня действовать с позиции первого номера», — заявил Орещук.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин также отметил, что России необходимо играть в атакующий футбол против национальной команды Катара.