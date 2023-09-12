Мамаев прокомментировал выплату алиментов с приза за победу в шоу «Выжить в Дубае»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал сообщение о том, что он отправил алименты Алане Мамаевой с 10 млн рублей за победу в шоу «Выжить в Дубае».

«С выигрыша я честно отправил алименты в размере 1 450 000 рублей, которые полагаются моей дочери. Всё, как решил суд. А как она там реагирует, мне неинтересно. Я не слежу за этим, мне без разницы. То, что я обязан выполнить в отношении дочери, я выполнил», - приводит «Матч ТВ» слова Мамаева.

Оставшуюся сумму приза Павел обещал отдать на благотворительность.

Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Ранее он выступал за «Химки», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». Известный полузащитник является чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны.