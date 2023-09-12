Булыкин - о матче с Катаром: итог опять заставляет всех говорить плохо о сборной

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал об эмоциях после ничейного матча россиян с национальной командой Катара (1:1).

«Ну и состав подобрался: хоть футболистов знакомых увидели, в какой они форме находятся и готовы ли биться за сборную. Игра моментами нравилась. Но результат, конечно, никому не понравился: ни простым болельщикам футбола, ни бывшим футболистам. Всё-таки хочется, чтобы все радовались за сборную, а не ругали её, как будет опять после ничьей с Катаром. Ну, учитывая какие составы назначаются, сегодня мы плюс-минус увидели хороший подбор игроков, футболистов высокого уровня, Головин играл. Хотелось бы подкрепить это результатом и хорошей игрой.

Итог, конечно, опять заставляет всех говорить плохо о сборной, но мне нравится, когда играет основной состав. Он должен делать результат, а потом уже молодёжь проверять и смотреть. А у нас за две минуты до конца игры выпускают, чтобы три футболиста чего-то показали - честно говоря, не совсем понятно. Ну, наверное, Карпин лучше разбирается и знает, что нужно делать сборной. Но, когда не будет результата, вся страна и все чиновники будут говорить, что лучше распустить такую сборную, которая не может выиграть ни одного матча», - сказал Булыкин.

Ранее также российский защитник Руслан Литвинов высказался о ничьей со сборной Катара в товарищеском матче.