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Акинфеев – о пропущенном голе от Южной Кореи на ЧМ-2014: я понимал, какой будет масштаб хейта

Сборная России тогда сыграла неважно.
12 сентября 2023 23:23
автор: Тимур Пацюк

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев вспомнил о матче группового этапа ЧМ-2014 с национальной командой Южной Кореи (1:1).

«Когда я упал в эти ворота, передо мной пролетела карьера, вся жизнь. Я понимал, что подвёл многомиллионную армию болельщиков. В первую очередь, когда я сел в автобус, написал родителям и извинился. Я сделал это, потому что понимал, какой будет масштаб хейта», — заявил голкипер в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, в общей сложности Игорь провёл 110 матчей за сборную России, пропустил 95 мячей, 47 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. После ЧМ-2018 Акинфеев завершил карьеру в сборной.

источник: ПФК ЦСКА
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