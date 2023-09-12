Акинфеев – о пропущенном голе от Южной Кореи на ЧМ-2014: я понимал, какой будет масштаб хейта

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев вспомнил о матче группового этапа ЧМ-2014 с национальной командой Южной Кореи (1:1).

«Когда я упал в эти ворота, передо мной пролетела карьера, вся жизнь. Я понимал, что подвёл многомиллионную армию болельщиков. В первую очередь, когда я сел в автобус, написал родителям и извинился. Я сделал это, потому что понимал, какой будет масштаб хейта», — заявил голкипер в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, в общей сложности Игорь провёл 110 матчей за сборную России, пропустил 95 мячей, 47 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. После ЧМ-2018 Акинфеев завершил карьеру в сборной.