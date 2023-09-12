Сборная Италии переиграла Украину и переместилась на второе место в группе отбора Евро-2024

Во вторник, 12 сентября, на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Италии и Украины. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Давид Фраттези (12, 29-я минуты). У украинцев единственный гол на счету Андрея Ярмоленко (41).

Таким образом, сборная Италии перешла на второе место в группе C, набрав семь баллов. Украина спустилась на третью строчку по сумме дополнительных показателей.

В следующем матче Италия примет Мальту, а Украина сыграет дома с Северной Македонией. Оба матча пройдут 14 октября.

Евро-2024, квалификация

Италия – Украина 2:1

Голы: Фраттези 12, 29, – Ярмоленко 41