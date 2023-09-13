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Дмитрий Баринов: нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизово

Хавбек «Локомотива» выразил свою любовь клубу.
13 сентября 2023 09:52

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своей любви к клубу. Хавбек находится в системе красно-зелёных с 2012 года, выступает за основу – с 2015 года.

«Мы с Антоном Миранчуком храним ценности. Уже всё видели, все трофеи в России выиграли. Но иногда задумываешься и понимаешь, какая на нас ответственность. Мы стараемся доносить до ребят, что они находятся не в какой‑то средней команде, а в топ‑клубе.

Для меня «Локомотив» ― это дом. Нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизово. Базы лучше, чем в Баковке, тоже не существует», — цитирует 27-летнего полузащитника «Чемпионат».

Также Баринов признался, что, попав в «Локомотив», осуществил свою мечту.

Ранее Дмитрий признавался, что в зимнее трансферное окно хотел перейти в «Бешикташ».

источник: Чемпионат.com
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